Stanislav Dvořák, Novinky

Příběh umělce a domnělého teroristy Petra Lotyše se točil v dolomitovém lomu nedalo lotyšského městečka Plavinas a v historickém centru hlavního města Lotyšska Rigy.

„Příběh tohoto „člověka bez vlastností“ se odehrává v roce 1913, ve světě politických a filozofických extrémů, který se řítí k nezadržitelné katastrofě. Film bude poctou němé kinematografii. Evokuje dobový styl filmového vyprávění, scénografii i herectví,“ tvrdí tvůrci.

„Obsazení Petra Buchty je úspěchem české kinematografie. Od Miroslava Krobota v Muži z Londýna Bély Tarra tady tak velká příležitost pro českého herce nebyla,“ řekl český producent filmu Radim Procházka. Kromě představitele hlavní role se na filmu bude podílet rovněž přední česká střihačka Anna Ryndová (mj. Zlatý podraz) a další členové štábu. Pět natáčecích dní proběhne v České republice.

Hlavní roli v koprodukčním filmu má český herec Petr Buchta.

FOTO: Arts Marketing

Rok před válkou

FOTO: Arts Marketing

“Máme za sebou první zimní část natáčení a bylo to náročné, ale super. Už teď se těším na hlavní část, ale zároveň mám z toho všeho kolem velký respekt. Na roli mě baví její rozmanitost, a to nejenom, co se týká jejího jazykového rejstříku,” řekl Petr Buchta.

Mýtický Petr Lotyš prý připravoval světovou revoluci, chodil na psychoanalýzu k Freudovi, v Paříži sváděl Matu Hari. Jeho láska ke krásné dceři továrníka Almě, která se dala ke komunistům, zůstává nenaplněná. Autor komisaře Maigreta Georges Simenon o něm napsal detektivní román Pietr Le Letton.

“Na Petra Lotyše se chceme podívat ne jako na hrdinu, ale jako na absurdní oběť společnosti směřující k válce. Příběh tvoří zvláštní spirála absurdního snu,” dodal režisér Dāvis Sīmanis.