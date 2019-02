Stanislav Dvořák, Novinky

Skupinu založili v roce 1976 Joseph Hill, Albert ”Ralph” Walker a Roy „Kenneth” Dayes a původně si dali název The African Disciples, který brzy změnili na Culture. K jejich prvním úspěšným singlům patřili See Dem a Come a Two Sevens Clash. Následovalo studiové debutové album Two Sevens Clash.

Joseph Hill zemřel už v roce 2006. „Zato ale přijede jeho syn Kenyatta Hill a původní zpěvák Albert Walker, takže to bude nejvíce dostupná verze původního projektu. Doprovodnou kapelou bude holandský Redemption Band, který jste tu mohli vidět v říjnu jako parádní doprovod pro Winstona Francise a Little Roye,“ sdělil Novinkám propagátor reggae a pořadatel koncertů Lukáš Kolíbal.

„V Česku si tak vůbec poprvé dáme večer plný zásadních a nesmrtelných hitů Culture a můžeme u toho zároveň oslavit únorový měsíc reggae music i narozeniny Boba Marleyho (10. února), který byl Josephovým kolegou i kamarádem. Nelze také nevzpomenout na kultovní debutovou desku Culture jménem Two Sevens Clash z roku 1977 a zároveň na letošní dvojalbum Remembering Joseph Hill, které vyšlo u Penthouse Records a VPAL Music a kde přezpívala hity Culture mnohá velká jména současné reggae scény, jako jsou Marcia Griffiths, Queen Ifrica, Etana, Dalton Harris, Tarrus Riley, Gyptian, Tony Rebel, Richie Spice, Duane Stephenson nebo právě Kenyatta Hill,“ dodal.

Vstupenky jsou v prodeji v Lucerna Music Baru a v sítích GoOut.cz, Ticketmaster a Ticketportal.