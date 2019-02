Tereza Frýdová, Právo

Není to však jediná věc, kterou má kytarista momentálně na práci. Rolling Stones po čtyřech letech vystoupí ve Spojených státech v rámci pokračování turné No Filter, během kterého se loni v červenci zastavili v Praze. Závěrečná fáze odstartuje 20. dubna v Miami a skončí 21. června v Chicagu.

Před jeho začátkem se kapela bude věnovat dokončování alba, které má být plné nových autorských skladeb. Ještě minulý rok nebylo zcela jasné, zda vyjde v dohledné době. Richards však strávil prázdniny sběrem a tvorbou hudebního materiálu.

„Někdy to není tolik o psaní, ale spíše o poslouchání toho, co už jsme napsali. Často je třeba podívat se na to z jiného úhlu a pak na všechno kolem toho,“ přiblížil proces.

Na turné se fanoušci mohou těšit také na překvapení. Minulý rok to byly skladby, které kapela naživo příliš nehraje, například Fool to Cry nebo She’s a Rainbow.

„Další překvapení jsou v plánu. Určitě ale pochopíte, když žádné detaily neřeknu,“ oznámil Richards.

Britský kytarista oslavil loni v prosinci 75 let a uvědomuje si, že jeho kapela se nesmazatelně zapsala do hudební historie. Jako jeden z hlavních důvodů, proč stále pokračují v turné, uvádí odkaz, který po sobě zanechají.

„A potom – jak bychom mohli přestat?“ dodal Richards. „Myslím, že se to musí stát jinak, ať už to má být jakýkoliv konec.“