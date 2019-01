Stanislav Dvořák, Novinky

„Cokoliv ve světě vidíme, je vlastně jenom naše vlastní vize, zprostředkovaná vlastní optikou, určovaná tím, co máme rádi, co nenávidíme, co nás rozhněvá, co dokážeme vytvořit. Když se koukáme kolem, často vidíme sami sebe,“ vysvětlila Zaz ideu nového alba Effet miroir (Zcadlový efekt).

Zaz od začátku kloubila šanson, swing, latinu, jazz a popový feeling. Po letech dřiny uspěla v mezinárodním měřítku, vydala mnoho desek a vydobyla si i úctu kritiky. Věnuje se i dobročinným aktivitám a ochraně přírody.

„Pro naše návštěvníky to bude skvělá příležitost vidět, kam se zpěvačka hudebně za těch několik let dostala. Zároveň prostě Zaz od první chvíle milujeme pro její neutuchající energii, bezprostřednost, optimismus a nezapomenutelné koncerty,” říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Colours of Ostrava proběhnou letos od 17. do 20. července 2019. Mezi účinkujícími jsou např. The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Mogwai, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker a mnoho dalších.