Malkovich nepochybuje o tom, že tato hra některé lidi rozhodí. Autorem kusu nazvaného Bitter Wheat je držitel Pulitzerovy ceny David Mamet, který se ujme i režie. Premiéra se chystá v červnu v Londýně.

Malkovich označil Bitter Wheat za „černou frašku“. Případ Harveyho Weinsteina byl inspirací hry, nicméně pak se dlouho vyvíjela a vyjadřuje se spíš obecně k tomu, jak se bohatí a mocní v Hollywoodu chovali celá desetiletí. Děj se odehrává v současnosti a Malkovich hraje postavu fiktivního producenta Barneyho Feina.

„Hodně lidem se to nemusí líbit, ale co mám dělat? Osobně si myslím, že je to fantasticky napsaný kus,” řekl Malkovich.

Samotného Weinsteina herec osobně nezná a o jeho životě prý nic moc nevěděl. „Říká se, že všichni v Hollywoodu věděli o jeho chování. Ale to není pravda. Nikdy se o tom nemluvilo, když jsem narazil na jméno Weinstein,“ tvrdí.

Ačkoliv je to velmi nepravděpodobné, není podle něj nemožné, že se Weinstein jednoho dne k filmu vrátí. „Ve filmové branži by mě nepřekvapilo vůbec nic. Jedním ze základů naší společnosti je i pojem vykoupení,“ dodal.

„Nezáleží to na mně, mně nic neudělal,“ uzavřel uznávaný herec, který se proslavil filmy jako Nebezpečné známosti, Vražedná pole, O myších a lidech, Hráči, Přežít nebo V kůži Johna Malkoviche.

Filmy už se chystají



Údajný sexuální agresor Harvey Weinstein inspiroval také dva filmy. Režisér Brian De Palma píše scénář a podobný film připravuje také firma herce Brada Pitta.

De Palma se předem obává sporů, a tak naznačil, že nebude používat jméno Weinstein, podobně jako autor divadelní hry Bitter Wheat. Všem bude stejně jasné, o koho jde.

Další film produkčních společností Annapurna a Plan B (Plan B vede herec Brad Pitt společně s partnery) bude vyprávěn z pohledu reportérek New York Times, které rozjely Weinsteinovu kauzu. Obvinění proti producentovi byla zveřejněna už v říjnu 2017, dosud však nebyl odsouzen.