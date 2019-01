Nová alba: Bring Me The Horizon, Weezer či Backstreet Boys

Britští Bring Me The Horizon nedávno uvedli, že vystoupí na festivalu Rock for People v Hradci Králové a před pár dny vydali album, které přijedou představit. Na stejné akci zahrají i Rudimental, kteří mají rovněž zajímavou novinku. K nim se s aktuálními počiny přidali Weezer, Backstreet Boys nebo The Dandy Warhols.