Stanislav Dvořák, Novinky

Listopadový festival Blues Alive, kde vystupovali mimo jiné James Cotton, Johnny Winter, Shemekia Copeland, Otis Taylor a Kenny Wayne Shepherd, je prvním českým držitelem této ceny, kterou uděluje přední světová organizace, která se snaží o oceňování, uchovávání a propagaci blues.

„Je to pro nás obrovská pocta dostat se do společnosti všech letošních i minulých oceněných - ať už jednotlivců, či organizací. Cenu přivezeme do Šumperka pro naše fanoušky, partnery a podporovatele, je to především odměna pro ně. Pro nás jako organizátory ocenění představuje zároveň výzvu, abychom nejen udrželi, ale i zvyšovali úroveň našeho festivalu v budoucnosti,” řekl ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

„Keeping The Blues Alive Award představuje vrchol toho, co může v žánru blues získat ´nemuzikant´. Jde o obdobu Blues Music Award pro hudebníky a mezi její minulé držitele patří přední světové bluesové festivaly, vydavatelství, producenti či média a novináři,” dodal dramaturg Ondřej Bezr.

Cenu Keeping The Blues Alive Award obdržely v minulosti například přehlídky New Orleans Jazz and Heritage Festival a Beale Street Music Festival, časopisy Living Blues Magazine a Rolling Stone, producenti Tom Hambridge (například Buddy Guy, J. L. Walker) a Jim Gaines (například Ana Popovic, Carlos Santana, Van Morrison) nebo vydavatelství Stony Plain a Alligator Records.