Zemřel producent filmů Rambo, Total Recall i Terminator 3 Andrew Vajna

V neděli zemřel ve věku 74 let filmový producent Andrew Vajna. Jméno maďarsko-amerického producenta dobře znají z titulků hlavně příznivci klasik osmdesátých let, a to zejména ve spojení Andrew Vajna - Mario Kassar.