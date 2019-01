Novinky

V České republice odehraje dva koncerty, po středečním brněnském vystoupí ve čtvrtek v Praze na Strahově. V pátek zahraje v Bratislavě. Posluchači se mohou těšit na klasické hity, které jsou nedílnou součástí historie punku, jako je Disco In Moscow nebo Baby Baby či Pure Mania.

Ve skupině stále bubnuje Eddie, který ji spoluzakládal, ale další původní členové v ní už nejsou. Nejdéle s ní hrál kytarista Knox, kterému však neumožňuje zdraví jezdit na turné, a tak se už podílí na tvorbě jen autorsky. Pravidelně na desky přispívá i baskytarista Pat Collier, který dal v devadesátých letech přednost práci ve studiu. Všichni zmínění i s původním kytaristou Johnem Ellisem však hrají na loňském albu Past, Present And Into The Future.

V posledních letech vystupují The Vibrators jako trio, kde na kytaru hraje od roku 1996 Darrel Bath, který vystupoval i se spřízněnými UK Subs, a na basu od roku 2003 Pete Honkamaki.