jaš, Právo

Townshend k tomu řekl, že věří, že jeho o rok starší zpívající kolega brzy nahraje ve studiu zpěv a kolekci vydají ještě v tomto roce. Kapela letos rovněž vyrazí na turné do USA a Kanady, během něhož ji bude doprovázet symfonický orchestr. Zvažuje i koncerty v Evropě. To by byla dobrá zpráva pro české publikum, protože The Who u nás dosud nikdy nevystoupili.

Formace vznikla v roce 1964 v Londýně. V její nejslavnější sestavě byli zpěvák Roger Daltrey, kytarista Pete Townshend a již zesnulí baskytarista John Entwistle a bubeník Keith Moon. Hudební historici považují kapelu spolu s Beatles a Rolling Stones za jednu z nejvýznamnějších britských vůbec.

V roce 1965 debutovala albem My Generation. Na kontě má i nahrávky Tommy (1969), Who’s Next (1971), Quadrophenia (1973), Face Dances (1981) nebo zatím poslední album Endless Wire (2006).

Během své kariéry získala řadu významných ocenění a v roce 1990 byla uvedena i do Rock’n’rollové síně slávy. V současnosti jsou oficiálními členy kapely pouze Daltrey a Townshend.