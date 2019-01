Lana Del Rey není šťastná

Americká zpěvačka Lana Del Rey zveřejnila před několika dny svou novou skladbu Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It, ve které s posluchači sdílí své emoce. „Neptejte se mě, jestli jsem šťastná, protože víte, že nejsem,“ zpívá v ní.