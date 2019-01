Petr Kozelka, Právo

Košír působí v brněnské stepařské Taneční škole R+P, jejíž členové pod vedením manželů Bartůňkových sbírají ocenění na evropských i světových šampionátech.

Sám Košír byl několikanásobným mistrem světa v dorosteneckých kategoriích a po přestupu do nejelitnější dospělé kategorie získal za dva roky tituly mistra a vicemistra světa, což ho společně s úspěchy v dalších soutěžích řadí do pozice jednoho z nejlepších světových stepařů.

„Ve stepu nebo tanci obecně se nedá objektivně rozhodnout, kdo je úplně nejlepší. Step se nedá měřit na góly, metry, vteřiny, je to o tom, jak člověk v tu konkrétní chvíli zaujme skupinu porotců,“ řekl Právu skromně Košír.

Step zaznamenal v Československu obrovský rozmach ve dvacátých a třicátých letech společně s jazzem. „Bohužel po válce byl udušen a lidé si dneska se stepem spojí možná jen Korna a Vondráčkovou. Ale step už je dneska jinde a většina dětí, které vedu, by dneska dokázala oba bez větších problémů přestepovat,“ upozornil Košír.

Možná trochu paradoxně útlum stepu za minulého režimu nyní pomáhá brněnským stepařům sbírat vavříny na světových pódiích. „Není tu vlastně žádná zavedená tradice a představa o tom, jak by měl step vlastně vypadat. Když vidíte stepaře z tradičních zemí, celkem často poznáte, odkud jsou. My jsme začali tvořit nezávisle, máme hodně stylů a náhledů a popravdě pořád jsme tak trochu outsideři, což nás žene k práci a tréninku,“ přiznal Košír.

Děti jsou aktivní, chybí koordinace



Kromě toho, že sám přivádí do varu publikum na soutěžích, vede Košír v brněnské Taneční škole R+P i své svěřence. Kdo by chtěl zkusit stepovat, tomu s trochou nadsázky stačí jen rytmus a dobré boty.

”Základem je muzikalita, cit k rytmu a koordinace nohou a rukou. To dětem v poslední době chybí, ale nechci z toho dělat typickou historku o tom, jak dnešní děcka jen sedí u počítačů. Není to pravda, přicházejí k nám děti, které jsou aktivní, vysportované, s výbornou kondicí, jen jim trochu chybí ta koordinace. Ale to se dá v tréninku napravit,“ odmítá lámat hůl nad dětmi Košír.

A že v Brně rostou další nadaní stepaři, potvrzují i výsledky z posledního mistrovství světa v Německu. Tanečníci brněnské školy tam získali deset medailí. „Z toho byly čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové. Poděkování za skvělé výkony si zaslouží všichni choreografové, stepaři a také rodiče, kteří své děti všemožně podporovali. Zúročila se tak celoroční práce a všichni naši svěřenci skvěle reprezentovali celou Českou republiku ve světě,“ dmul se pýchou šéf školy Pavel Bartůněk.