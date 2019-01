Jaroslav Špulák, Právo

Keys tak v moderátorské roli vystřídá Jamese Cordena, který uváděl poslední dva roky. Již jednašedesátý ročník akce se uskuteční 10. února v Staples Center v Los Angeles.

Alicia Keys, vlastním jménem Alicia Augello Cooková, se narodila v New Yorku v roce 1981. Na scéně se pohybuje od roku 1995 a na kontě má šest studiových alb. To první se jmenuje Songs In A Minor a vyšlo v roce 2001. Poslední Here se na trh dostalo v roce 2016.

Prezentovala se i jako herečka. Představila se ve filmech Sejmi eso (2006), Holka na hlídání (2007) nebo Tajný život včel (2008).