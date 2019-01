jaš, kul, Právo

Ve videoklipu V síti diváci poprvé viděli postavu středoškolačky Kristýny, která si procházela kyberšikanou s fatálním důsledkem. V závěru klipu Kristýnu srazilo auto. Vzhledem k velkému množství reakcí a dotazů, jak to s postavou Kristýny dopadlo, přišla kapela FROM s nápadem, že na tento videoklip dějově naváže v dalších skladbách.

O rok později FROM přišli se singlem Láska. Ve videu se hlavní hrdinka vrací do dětství, kde její příběh dostává další rozměr. Třetím dílem, singlem Najednou, se klipová trilogie uzavře.

Skupina FROM vznikla v roce 2013.

FOTO: archiv kapely

Děj diváky zavede do nemocnice, kde se Kristýna zotavuje po zmíněné nehodě. Vše, co hrdinka prožila, má značné následky. FROM tímto pojetím videoklipu chtějí dát najevo podporu statisícům posluchačů a tisícovkám lidí, kteří psali komentáře i soukromé zprávy na sociální sítě kapely, v nichž se svěřovali se svými nelehkými životními situacemi.

„Všichni jsme se během svého života dostali do situace, kdy jsme měli pocit, že něco nezvládneme, že to vzdáme. Ale když se dnes otočíme zpátky, tak už víme, že bylo dobře, že jsme to dokázali. Že už další den může být ten, který vám změní život. Že v další moment, hodinu, minutu může přijít něco, co vaše největší obavy a bolesti změní na štěstí. Je to vzkaz pro všechny, kteří nás mají rádi. Nesmíte to vzdát! A my vám to slibujeme také. Nikdy to nevzdáme. A o to, abyste nás slyšeli, se budeme snažit ze všech svých sil,“ říká frontman kapely Filip.