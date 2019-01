jaš, Právo

Zatímco předloni vládl na stejné službě Ed Sheeran se svými skladbami, loni lidé nejvíce hledali hit, na kterém Clean Bandit spolupracovali se zpěvačkou Demi Lovato. Skladba Solo pochází z alba What Is Love?, které Clean Bandit vydali v listopadu a aktuálně ho propagují singlem Baby.

Z britských elektropopových Clean Bandit, kteří vznikli v Cambridge v roce 2008, je dnes velmi oblíbená kapela.

Po prvním úspěchu, který si trojice připsala v roce 2014 se skladbou Rather Be, přišly další oblíbené singly Rockabye, Symphony a Solo. Všechny tři se vyšplhaly na první místo ostrovní hitparády, dva z nich se staly číslem 1 i v Čechách. Debutového alba New Eyes (2014) se celosvětově prodalo 1,6 milionu kopií. Co se singlů týče, měli jich Clean Bandit ke konci roku 2016 prodáno více než 13 milionů.

Na loňskou novinku What Is Love?, která je druhým albovým zápisem, si kapela opět pozvala řadu hostů zvučných jmen. Jsou mezi nimi zpěvačky Ellie Gouldingová, Rita Ora, Demi Lovato, Anne-Marie a Charli XCX, nastupující hvězdy Kyle, Bhad Bhabie a Stefflon Don či veteráni Craig David, Sean Paul nebo Big Boi z Outkast.

V aktuálním singlu Baby pak excelují zpěvačka Marina, známá z projektu Marina & the Diamonds, a Luis Fonsi.

Na druhém místě žebříčku je skladba X od Nicky Jam a J Balvina, třetí je One Kiss od Calvina Harrise a Dua Lipy. Čtvrtá příčka patří písni In My Mind od Dynora a Gigiho D’Agostina a pátá písni Perfect od Eda Sheerana.