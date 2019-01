Stanislav Dvořák, Novinky

Film Roma dostal také ceny za kameru a za nejlepší cizojazyčný film. Za nejlepšího herce v hlavní roli zvolili Christiana Balea (Vice), o titul nejlepší herečky se dělí Lady Gaga (Zrodila se hvězda) a Glenn Closeová (Žena). Lady Gaga se současně pyšní cenou za nejlepší filmovou píseň Shallow.

Mahershala Ali (Green Book) a Regina King (If Beale Street Could Talk) vyhráli herecké ceny za vedlejší role. Velká část oceněných filmů jako obvykle v ČR ještě nebyla uvedena.

Lady Gaga

FOTO: Jordan Strauss, ČTK/AP

Ze scenáristů se radovali Paul Schrader (First Reformed) a Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk). V oboru komedií vládnou Crazy Rich Asians, přičemž Christian Bale a Olivia Colmanová (Favoritka) převzali ceny za herecké výkony. Zvláštní ocenění za akční film dostala Mission: Impossible — Fallout.

Za kostýmy, design či vizuální efekty byl oceněn film Black Panther, zatímco First Man si odnesl ceny za střih a filmovou hudbu. Z televizních projektů si ceny odnesly série The Americans, The Marvelous Mrs. Maisel či The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.