Věra Míšková, Právo

Tím se dostal za dva měsíce i před takové zahraniční velkofilmy, jako jsou Jurský park nebo Titanic, jejichž celková návštěvnost se počítá za celou dobu promítání v českých kinech. A možná zaútočí i na vedoucího Avatara.

Milionovou návštěvu celkově přesáhlo od zhruba poloviny 90. let, kdy se na trhu etablovala nová média a návštěvnost kin dramaticky klesla, pouze deset filmů.

Vůbec nejnavštěvovanější Pyšnou princeznu vidělo od roku 1952 v kinech více než osm milionů diváků a ještě ve druhé polovině 80. let jich přišly na filmy Vesničko má, středisková nebo Slunce, seno a pár facek přes čtyři miliony. Po roce 1989 už přesáhl hranici dvou milionů pouze v roce 1991 Tankový prapor.

O oblibě domácí tvorby svědčí, že z oněch deseti filmů, které u nás překonaly návštěvnický milion, je šest českých a pouze čtyři americké. Žádné jiné kinematografii se to nepodařilo, návštěvnost jednotlivých dílů britsko-amerického Harryho Pottera se pohybovala kolem tři čtvrtě milionu stejně jako u hudebního filmu Mamma Mia! natočeného v téže koprodukci.

V čele žebříčku je Avatar.

FOTO: Bontonfilm

Hned za Avatarem je se ztrátou pouhých čtrnácti tisíc diváků oscarový film dua Zdeněk Svěrák – Jan Svěrák Kolja. Tento scenáristicko-režisérský tandem je vůbec v žebříčku „milionářů“ nejúspěšnější. Čtvrté jsou Vratné lahve a šestý Tmavomodrý svět. Více než milion diváků měla i Obecná škola, ale ta patří ještě do roku 1991.

Na třetím místě za Avatarem a Koljou je další český film, pohádka scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Do rodiny českých milionářů patří i Jiří Vejdělek a jeho Ženy v pokušení. Další duo Petr Jarchovský a Jan Hřebejk bodovalo s Pelíšky.

Bohemian Rhapsody je zatím na osmém místě mezi Jurským parkem a Titanikem a zároveň v kategorii, o níž se říká, že diváci přišli vícekrát. V případě Bohemian Rhapsody o tom není pochyb, stačí se začíst do příspěvků na sociálních sítích.

Vše ale nasvědčuje i tomu, že tentokrát to není genialita filmových tvůrců, co vyvolalo takový ohlas, ale především genialita kapely Queen a zpěváka Mercuryho. Zejména z jejich vystoupení na koncertu Live Aid v roce 1985 si diváci odnášejí nejen hudební zážitek, ale i silné emoce. A to za několikerou návštěvu stojí.