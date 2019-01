Stanislav Dvořák, Novinky

Kvůli technické chybě se na ponorce se 118 členy posádky stala nevídaná katastrofa. Po explozi poškozený Kursk klesl na dno Barentsova moře, ale pár lidí ještě mělo šanci přežít.

Snímek režiséra Thomase Vinterberga není jen o ponorce, ale o obyčejných lidech na ní a kolem ní. Dává nahlédnout do rodin pár námořníků, dozvíme se třeba i to, že poslouchají skupinu Metallica, bydlí na nepříliš vábném sídlišti a mají problémy s nepravidelně vyplácenou mzdou.

„Oslovil mě herec Matthias Schoenaerts, se kterým jsem pracoval na filmu Daleko od hlučícího davu. Požádal mě, zda bych si přečetl scénář k filmu, kde má hrát hlavní roli. Scénář Roberta Rodata byl naprosto dokonalý,“ uvedl Vinterberg.

„Obsahoval tu naléhavost, když nám dochází čas. Navíc příběh mísí politická témata s milostným příběhem. Ale pro mě to byla především možnost mluvit o statečnosti a loučení lidí, kteří věděli, že se blíží konec. Jakmile jsem si scénář přečetl, neváhal jsem. Samozřejmě nikdo neví, co přesně se dělo. Jen to, že všichni zemřeli. Takže jsme najali co nejvíce odborníků. Nicméně pro dramatičnost příběhu jsme museli dělat i změny. Například hlavní postava ve skutečnosti neměla děti. V našem filmu má dítě a druhé je na cestě. Chtěli jsme vytvořit portrét, který by reprezentoval všechny vojáky z Kursku a 71 dětí, které se staly sirotky. S Bobem Rodatem jsme na úpravách scénáře pracovali více než rok.“

Herci Matthias Schoenaerts a Léa Seydouxová v Kursku

FOTO: STX Entertainment

Peter Simonischek ve filmu Kursk

FOTO: Bioscop

Matthias Schoenaerts

FOTO: Bioscop

Na poškozené ponorce se muži zabarikádovali v jedné místnosti a vysílali signály ruským záchranářům. Ti sice přijeli, ovšem k akci se moc neměli. Liknavost a zaostalé vybavení snížily čanci na přežití na minimum.

Paradoxně nejsilněji mohou působit obrazy z prostředí mimo ponorku. Manželky a děti námořníků absolvují bezesné noci a často nesmyslná setkání a tiskové konference se zástupci námořnictva, kteří skoro nic nedělají. Cizí země mezitím nabízejí speciální týmy a techniku, ale Rusové to odmítají. Nenechají přece západní imperialisty zachraňovat ruské vojáky.