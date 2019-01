Polanského ženu zavraždí Mansonova parta ve filmu dvakrát

Připravovaný americký snímek The Haunting Of Sharon Tate se zabývá podobnými událostmi a dobou jako další film Once Upon a Time in Hollywood režiséra Quentina Tarantina. V obou bude zmiňována vražda manželky režiséra Romana Polanského.