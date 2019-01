Kristýna Pechová, Právo

Aurora Aksnesová nepřestává překvapovat ostatní i sebe, jak sama uvádí. Nad tím, že se drobná dvaadvacetiletá zpěvačka z Norska objevuje opakovaně na velkých pódiích před zástupy lidí, se ale nemůže podivovat nikdo, kdo se nechá unést jejím zpěvem a emocionálním projevem.

I přes svůj křehký vzhled a jemný hlas dokáže ve vlastní tvorbě pevně uchopit a interpretovat lidské pocity, ať už je to únik před skutečností v Runaway, kterou napsala v deváté třídě, lásku a ochranu těch, které milujeme, v temné Murder Song či oproštění se od tíživé lidskosti v Running With The Wolves.

Aurora se poprvé zapsala do hudební knihovny v roce 2016 deskou All My Demons Greeting Me as a Friend. Do té doby vycházely písně z toho alba mezi lety 2012 až 2016. Průlom v roce 2015 zaznamenala Runaway, jež se stala hitem ve Velké Británii.

Norská zpěvačka Aurora má nádherně cudný hlas.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Když devatenáctiletá Aurora začala vystupovat se svou tvorbou ve velkém, poprvé publikovala jednu ze svých písní přes internetové úložiště Soundcloud jako dárek pro svou matku. Jejího talentu si fanoušci i odborníci povšimli záhy.

V dubnu a srpnu 2018 vydala písně Queendom a Forgotten Love a pod názvem Infections of a Different Kind vyšla v září 2018 první část její druhé desky, jak ji sama nazvala. S ní se vydala letos na turné.

Vše, co Aurora dělá, je zahaleno závojem nevinnosti a lehce dětskou naivitou, ať už se podíváme na její světlé vlasy, velké modré oči nebo otázky o životě, které si klade ve svých textech. Tento obraz o to více vynikl v jejím rozhovoru pro portál NME, ve kterém cituje Brumbála z Harryho Pottera a mluví o svých písničkách.

„Píseň Queendom je o přijetí našich rozdílů. Jsme v tom spolu, obzvláště na tomto světě, kde oběťmi mohou být ženy, muži, děti, zvířata, extroverti nebo mlčenliví lidé. O těch si myslím, že mají mnoho co říci, ale v našem světě nemá nikdo čas čekat,” uvedla Aurora při rozboru prvních dvou skladeb svého nového alba.

Zpěvačka Aurora bývá často dojatá z diváků.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Témata jejích písní nebývají osobní, naopak. Dívá se na společnost a píše o bolesti světa. Jen malá část toho, co napsala, se týká jí samotné. „Žádná z mých písní není o mně,” konstatovala v rozhovoru pro Independent.

Ve stejném rozhovoru také přiznala, že její nejnovější album je zčásti ovlivněno i politikou a jejími názory na svět, které však nejsou černobílé.

Hudba, kterou Aurora vytváří, je lehká, inspirativní a něžná s dotekem modernismu. Zpěvaččin vysoký hlas prořezává jemné instrumentální pozadí elektropopu s nonšalancí a dramatickým dotekem jako líné paprsky vycházejícího slunce. Úsvit přináší naději a tuto atmosféru skvěle dokreslují texty, které mají význam. Čím hlouběji se v nich posluchač ztrácí, tím více významů může zahlédnout za zrcadlem, které světu nastavuje Aurora.