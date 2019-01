Jaroslav Špulák, Právo

Jednotlivé skladby pro desku vznikaly na dvou kontinentech a ve čtyřech zemích. Bylo to v Santa Monice v Kalifornii (Budeme to stále my, Pod vodou), ve Velké Británii (Čo všetko sa može stať, Človek nikdy nevie), na pražském Barrandově (Osud) a v domácím studiu IMT Smile v Bratislavě.

Písnička Podaj mi ruku je duetem zpěváka kapely Ivana Táslera se slovenskou šansoniérkou s jedinečným hlasem Szidi Tobias, v závěrečném Osudu pak IMT Smile spojili síly s českými Chinaski.

Kapela, která vznikla v Prešově v roce 1992, patří na Slovensku dlouhodobě k velice oblíbeným. Na svých albech přináší písničky, jež nejsou podbízivé, a přitom dokážou zaujmout mnohdy hned na první poslech.

Na novince Budeme to stále my je takovým příkladem Aj keby. Je něžná, emotivní, procítěně přednesená, má jednoduchý, leč funkční text, zkrátka je to ukázkový hit po onom prvním poslechu. Dokonce se jím stává i tehdy, když ten poslech není tak docela soustředěný.

Obal nového alba Budeme to stále my.

FOTO: Universal Music

IMT Smile přesto na nové kolekci více fungují na druhý a další poslech. Příjemnost většiny písniček postupem času roste, až si posluchač album pouští celé, dokonce několikrát za sebou, a nepřipadne mu, že by chtěl jedinou písničku přeskočit.

V písni Človek nikdy nevie popustili muzikanti uzdu profesním dovednostem a nastolili náladu jako v hard rocku sedmdesátých let, kdy nástroje tvoří instrumentální erupci, od které je těžké se posluchačsky (a samozřejmě muzikantsky) odtrhnout.

V písni Pod vodou je vsazená lehkost funky a hezky v ní přizvukují dechové nástroje, Poď so mnou má houpavý rytmus reggae, v několika dalších skladbách se objevuje bluesový základ, který je IMT Smile dlouhodobě vlastní.

Produkčně jsou skladby ošetřené tak, aby působily přirozeným až skromným dojmem a na vystoupeních je bylo možné bez problému zahrát bez zvukových ztrát, a naopak jim moci jednoduše dodat entuziasmus koncertního prožitku.

Není to přelomové ani jakkoli progresivní album. Je nicméně autentické a profesně nadmíru dobře zvládnuté.

IMT Smile: Budeme to stále my Universal Music, 40:07

Hodnocení: 80 %