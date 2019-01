Zemřel Tarantinův herec malých rolí Robert Ruth

Robert Ruth zemřel 29. prosince ve věku 82 let, uvedl server The Hollywood Reporter. Přestože Ruth hrál ve slavných amerických filmech jako Reservoir Dogs (Gauneři), Pulp Fiction a Chyť mě, když to dokážeš, hodně lidí si jeho jméno nevybaví – jeho role byly skutečně maličké.