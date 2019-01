jaš, kul, Právo

Stejně jako předchozí skladba Try, vznikla i píseň Easy To Believe v Portugalsku, kam se Pam Rabbit po skončení loňské Eurovize vrátila, aby navázala spolupráci s umělcem a producentem Soundskillzem. Samotné nahrávání pak probíhalo ve studiu Soundevice Borise Carloffa.

Text písně oslavuje lásku ve všech jejích formách. „Pro mnohé jsou písničky o lásce jedno velké klišé, podle mě takových skladeb nikdy nebude dost,“ říká mladá zpěvačka a dodává: „Ať už je to láska k někomu jinému nebo sama k sobě, je nesmírně důležité věřit, že na každého někde čeká.“

Písnička je pro všechny, které láska nějakým způsobem zklamala a z jakýchkoli důvodů na ni zanevřeli. Pro ty, kteří mají nízké sebevědomí a nevidí, že skutečně krásnými nás dělá schopnost mít rádi sebe sami.

Videoklip natočil režisér Vladimír Špička. Jedná se o příběh muže, který není spokojený v mužském těle a přeje si být ženou.