Na postu zpěváka v sestavě nahradil Czendu Urbánka, který se skupinou nahrál dvě vydařená alba. Přišel do ní z rockové kapely Post-It (kam se také nakonec vrátil) a měl v sobě přirozený rockový drajv.

Marko je však z jiného těsta. Je popový zpěvák, který má evidentně rád i soul, r’n’b nebo gospel. V určitých momentech na desce svým výrazem či přístupem k práci s vokály připomíná některé ikony světového popu, jmenovitě Michaela Jacksona nebo George Michaela. Coby jejich žák byl rozhodně pozorný.

Jako interpret je jistý, ve skladbách působí sebevědomě, jako by s kapelou působil již řadu let. Nedisponuje však hlasem, který by byl ve své barvě zásadně charismatický čili snadno rozpoznatelný.

Glow je přesto slušné popové album. Support Lesbiens na něm i nadále nabízejí nápadité melodie, jak to dělali na svých předešlých deskách, a velmi si dali záležet na tom, aby byl jejich zvuk aktuální. V rozhlasových rotacích se například písnička Ocean hrdě staví vedle těch ze současné zahraniční produkce a rozhodně za nimi v rámci žánru po zvukové stránce nezaostává.

Sympaticky přitom působí i zvuk akustické kytary, která skladbám přináší závan další lehkosti než jen té, kterou nese jejich popový fundament. Patrné je to v Here I Am nebo Little By Little.

Singlově výrazné jsou na desce písničky Ocean, Movin’ On, Still Myself, Here I Am či Glow. Ty další vzájemně trochu splývají. Českému uchu tomu pocitu nahrává i fakt, že kapela zvolila pro nové album především anglické texty.

Výjimku udělala v bonusovém Hazardérovi, což je česká verze písničky Still Myself. Právě kvůli jazyku textu rapidně mění náladu desky, ale v žádném případě ho nelze brát jako doplněk nebo raritu. Support Lesbiens v minulých letech české texty do svých skladeb zasazovali a nebyli v tom až tak neúspěšní. Ondřej Ládek stvořil k Hazardérovi sled slov, který je důstojný a mimoděk kapelu vtahuje zpět na cestu k tomu, zkoušet to s češtinou dál.

Noví Support Lesbiens mají přesto jasno. Jejich doménou je pop s anglickými texty. Pop, který není předprodukovaný a jsou v něm zachovány melodické vlastnosti, jež odjakživa dělaly ten styl zajímavým a tolik populárním.

