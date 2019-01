Stanislav Dvořák, Novinky

V seriálu režiséra Jana Pachla hrají vedle hlavního hrdiny Hynka Čermáka i Lukáš Příkazký, Alexej Pyško, Lucie Žáčková, Tomáš Jeřábek, Aneta Krejčíková a Ivo Trajkov. První řada Rapla byla mimo jiné nominována na Českého lva a cenu evropského filmového festivalu Prix Europa.

Původní jáchymovská kriminálka byla zrušena a drsňák Kuneš má v nové sérii problémy s penězi, které chce řešit kšeftíky, jež bere jako soukromé očko. Nudné sledování nevěrných manželů se ale může zvrhnout i ve vraždu.

Rapl

FOTO: Česká televize

„Děj jsme přestěhovali z Krušných hor do Ústí nad Labem, řeka bude mít v sérii jednu z hlavních rolí. Točit se bude také na Mostecku a podíváme se do Děčína, kde jsme točili Cirkus Bukowsky. Dostaneme se i do Prahy, jeden díl se odehrává na Sázavě a dva dokonce v exotické Černé Hoře,“ popsal Jan Pachl.

„Leitmotivem druhé série je velmi činorodý zločinec Željko Čubrič, který naši kriminalistickou partu vrhá do přesčasů. V případě Rohana je tu navíc nedořešený motiv osobní pomsty.“

Lucie Žáčková v seriálu Rapl

FOTO: Česká televize

„Kuneš je ještě svéráznější než dříve, ale zároveň je i humornější. Také výrazně zchudl, nemá už drahé auto, je na něj vypsaná exekuce. Má alergii na plíseň. Nemá žádný poměr a vztah s dcerou se mu příliš nedaří. Dalo by se říct, že je to takový běžný český otec,“ prozrazuje Hynek Čermák.

Seriál Rapl

FOTO: Česká televize

Natáčelo se 129 dní v Ústí nad Labem, v Karlovarském kraji, na Jičínsku, Příbramsku i v Černé Hoře. „Když pracujete s Honzou Pachlem, tak si můžete být na sto procent jistí, že to náročné bude. Já osobně to ale zbožňuju. Čím větší extrém, tím líp. A při natáčení druhé řady jsme si extrémních teplot, extrémního vstávání a extrémních situací užili do sytosti,“ dodal Lukáš Příkazký.