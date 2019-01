Jaroslav Špulák, Právo

Je za tím několik důvodů. Samozřejmě především její autorská syrovost a otevřenost z přelomu osmdesátých a devadesátých let, ze kterých jsou nejsilnější skladby, jež později co do nápaditosti a popularity doháněla pouze sporadicky.

Kapela se rovněž nikdy nesnažila svůj punkově-hospodský zvuk kultivovat či zásadně měnit, a je tu výraz Lou Fanánka Hagena, který svým intonačně lehounce posunutým zpěvem její sound zásadně spoluvytváří.

Přesto je album Svobodu ředkvičkám! dobré. Po sérii spíše průměrných desek patří k těm, na němž je více skladeb, jež by se mohly v koncertním repertoáru skupiny usadit. Jejich autoři prožívali lepší časy, melodie jsou zřetelné a v intencích tvorby kapely i barevné. Ať už jde o přímočaré písně Franta Morgana, Háskov, Nafouknutej hrad či Do volební urny, které v podstatě reprezentují charakteristický projev formace, příjemně volnou Holku ze starejch časů, či závěrečný lehce melancholický Pomeranč.

Předešlé, zaznamenání hodným počtem solidních písní vybavené album Tří sester se jmenuje Lihová škola umění aneb válka s loky a vyšlo v roce 2003. Novinka Svobodu ředkvičkám se mu přibližuje. Třeba i tím, že písně spojují filmové hlášky, z nichž některé obsahy skladeb symbolicky uvádějí či uzavírají. Na novém počinu dostala více prostoru pro zpěv akordeonistka Supice Veronika. Byl to dobrý tah, neboť její výraz činí desku na poslech barevnější, bez ohledu na to, jestli zpívá sólově, anebo v duetu s Fanánkem.

Obal CD

FOTO: Krakonošovo

Přehlédnout nelze ani profesně velmi dobře zvládnuté, funkční a často i vtipné texty, jejichž autorem je Fanánek. V tématech se samozřejmě leckdy opakuje, nicméně Třem sestrám jeho rukopis vtiskl originální prvek, který je na novince třeba vnímat především co do obsahu a zpracování.

Svobodu ředkvičkám! je důkazem toho, že Tři sestry mohou vydávat nová alba dál. Někdy se mezi nimi objeví takové, jež je zábavnější než ta ostatní.

U kapel, které mají na kontě tolik písniček, je to ostatně tak, že z novinek jim v koncertním repertoáru zůstávají pouze jednotlivosti. Tahle trochu demotivující skutečnost by však tvorbu ohrozit neměla a u Tří sester se to nestalo.

Tři sestry: Svobodu ředkvičkám Krakonošovo, 39:21

Celkové hodnocení 65 %