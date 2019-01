Věra Míšková, Právo

Rozdávat se budou i národní ceny. Nominace na britské ceny BAFTA budou oznámeny 9. ledna, na České lvy 22. ledna, konečné výsledky pak 23. března, a francouzské filmové ceny César udělí francouzská akademie 22. února.

Pokud jde o největší trháky, které se letos promítaly v české distribuci, některé z nich si asi budou muset ještě pár let na ceny počkat, protože chystají další a další díly. A některé se cen nejspíš nikdy nedočkají, ale diváci se na ně pokaždé těší.

Kdo má jaké šance?

Například americko-britská Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, která vidělo v našich kinech už skoro půl milionu diváků a stále se na ně chodí, asi oceněna nebudou, protože se chystají ještě tři další pokračování, a to letošní působilo spíše jako rozjezd právě pro ně.

Naopak nový dech nabral Spider-Man ve filmu s podtitulem Paralelní světy, který má na Zlatých glóbech nominaci na nejlepší animovaný film. V nominacích má ale dost silné konkurenty. Brad Bird natočil čtrnáct let po prvním oscarovém filmu Úžasňákovi dvojku a úroveň kvalitního akčního animáku více méně udržel, vynikající německo-americký Psí ostrov Wese Andersona si ale určitě bude na ceny brousit zuby také.

Českým, zejména malým divákům se líbil i Hotel Transylvánie: Příšerózní dovolená. Udržel se v žebříčku Top 20 od července až do listopadu a přišlo na něj skoro půl milionu diváků.

Jedním z velkých favoritů letošních cen je nepochybně britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody, oslava rockové skupiny Queen, její hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.

Film už v českých kinech vidělo kolem milionu diváků, v nominacích na Zlaté glóby je mezi pěti nejlepšími v kategorii drama stejně jako představitel Mercuryho Rami Malek.

Trochu menší ohlas, než se očekávalo, mělo nakonec výborné životopisné drama První člověk o cestě kosmonauta Neila Armstronga na Měsíc i životem. V Americe utržil film, který stál 59 milionů, jenom necelých 45, do českých kin přilákal necelých 60 tisíc diváků a v nominacích na Zlaté glóby se objevuje jen dvakrát – za hudbu a vedlejší ženský herecký výkon Claire Foyové. Ryan Gosling, který hraje skvěle Armstronga, je asi hořce zklamán. Ale pořád ještě může doufat v zadostiučinění na Oscarech.

Pokračování i remaky

Zato Lady Gaga už nejspíš chystá na letošní vyhlašování cen několikery galakostýmy. Režijní debut jejího hereckého partnera Bradleyho Coopera je nominován mezi nejlepšími dramaty, ona i Cooper za herecké výkony, Cooper za režii a ještě má film nominaci za písničku.

Nicméně při vší úctě k výkonům i režii je vzhledem k tomu, že jde už o třetí remake filmu z roku 1937, přece jen nominace za nejlepší film poněkud překvapivá.

Úspěchu filmu Mamma Mia!, který měl v roce 2008 nominaci na Zlaté glóby v kategorii nejlepší komedie/muzikál a nejlepší herečka (Meryl Streepová), nedosáhlo pokračování Mamma Mia: Here We Go Again!. Zatímco na první film přišlo u nás přes 700 tisíc diváků, na ten letošní necelých 300 tisíc. O nominacích na významnější cenu nejspíš nemůže být řeč.

Ještě méně diváků si vybralo návrat Toma Cruise v Mission Impossible: Fallout. Necelých 150 tisíc diváků není na někdejší velký trhák mnoho, přesto jde o jednu z lepších nastavovaných kaší.

Skoro 400 tisíc diváků přišlo na další Jurský svět: Zánik říše a více než 600 tisíc na Avengers: Infinity War. Zklamání naopak přinesl distributorům film Solo: Star Wars, na který přišlo jen kolem 130 tisíc diváků.