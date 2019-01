Jaroslav Špulák, Právo

Původní Woodstock se konal na pozemku mléčné farmy Bethel v americkém státě New York 15. až 18. srpna 1969. Vystoupili na něm Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Grateful Dead, Sly and The Family Stone, Joan Baez, Jefferson Airplane, Santana, Joe Cocker, Johnny Winter a další.

Město Bethel nyní plánuje uspořádat vzpomínkovou akci, která se uskuteční 16. až 18. srpna 2019. Seznam účinkujících ještě není zveřejněn, program však má kromě koncertů nabídnout i různé přednášky a diskuze.

„Tři dny budou zahrnovat živá vystoupení předních i nových umělců z různých žánrů a dekád. Návštěvníci budou moci navštívit i místní muzeum, které vypráví příběh festivalu prostřednictvím mnoha médií, interaktivních programů a artefaktů z původní akce,“ uvedli organizátoři.