Jaroslav Špulák, Věra Míšková, Právo

V dubnu letošního roku se rozpučel skandál na německé hudební scéně. Vyvolalo ho ocenění raperů Kollegaha a Farida Banga za album Jung, Brutal, Gutaussehend 3 ve výroční anketě Echo. Na desce jsou totiž skladby s verši bagatelizujícími hrůzy holokaustu. Tandem například zpívá: „Mé tělo je vyrýsovanější než vězňů z Osvětimi“ nebo „Udělej zas nějaký holokaust, přijď s Molotovovým koktejlem“.

Německým raperům Kollegahovi a Faridu Bangovi bylo při samotném vyhlášení cen ještě do rapu. Potom už ne.

FOTO: ČTK

Záhy po vyhlášení začali jiní ocenění umělci své ceny vracet. Byli mezi nimi rocker Marius Müller-Westernhagen, rusko-německý pianista Igor Levit, německý hudebník a grafik Klaus Voormann nebo berlínské kvarteto Notos Quartett. Později bylo rozhodnuto, že se další udílení cen neuskuteční. Podoba s osudem našich cen Český slavík je nabíledni.

Ortel pobořil Slavíky

Anketa popularity nebyla letos vyhlášena, neboť se pořadatelé rozhodli dát jí oddechový čas a najít lepší způsob hlasování. „Problémy posledního ročníku ukázaly, že velmi otevřený systém hlasování se v době rychlého rozvoje sociálních sítí ukázal jako snadno zneužitelný,“ řekl Jaroslav Těšínský, šéf agentury Musica Bohemica, která anketu vyhlašuje.

Narážel tak na loňskou aféru kolem zásahu své agentury do výsledků soutěže a odečtení bodů skupině Ortel a zpěvákovi Tomáši Ortelovi kvůli masovému hlasování organizovanému na Facebooku. Kromě toho oznámil konec v čele pořadatelského týmu on sám.

Ani Nobelovu cenu za literaturu v roce 2018 nikdo nedostal. Poprvé po pětasedmdesáti letech. Rozhodla o tom Švédská královská akademie. Porotu totiž kvůli skandálům opustilo několik členů a nebyla usnášeníschopná.

Manžel bývalé členky akademie údajně několikrát předem vyzradil jména vítězů Nobelovy ceny. Navíc čelí obvinění ze sexuálního zneužívání, což odmítá.

Nobelovy ceny se neudělovaly kvůli první i druhé světové válce v letech 1914, 1918, 1935 a 1940 až 1943. V roce 1935 se nenašel nikdo, kdo by si cenu podle poroty zasloužil. Cena za literaturu bude opět udělena v roce 2019.

Mirai jinak a v sedmi

V sobotu 10. listopadu si členové skupiny Mirai na předávání cen Atlet roku vyměnili posty a posílili sestavu dalšími lidmi. Protestovali tak proti tomu, že jsou nuceni v televizním vystoupení použít playback namísto živého hraní.

Skupina Mirai ve vší parádě

FOTO: Universal Music - Luicie Čermáková

Role frontmana se v písni Chci tančit ujal bubeník Šimon Bílý, zpěvák Mirai Navrátil hrál na bicí, baskytarista Michal Stulík na klávesy a kytarista Tomáš Javůrek na baskytaru. Navíc se ke kapele přidali členové doprovodné skupiny zpěvačky Lenny, kteří si nástroje také prohodili, takže ze čtyřčlenných Mirai byli Mirai sedmičlenní.

V televizi z toho radost neměli, někteří sportovci na místě byli zmatení, jiným to bylo jedno. Mirai ale vstoupili do historie.

Polonahota zdarma

Americká zpěvačka Miley Cyrusová po většinu roku pauzírovala, ale v prosinci vystoupila na veřejnosti. A nebyla by to ona, aby neukázala ze svého těla víc než tolik, kolik nebude vadit prudérním lidem.

Vystoupila společně s Markem Ronsonem v show Saturday Night Live, v níž se ukázala v nablýskané verzi teplákové soupravy. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby si vrchní část svého úboru zapnula, nebo pod ni alespoň oblékla podprsenku. To ale neudělala a skladbu Nothing Breaks Like a Heart představila v odvážném kostýmu. Pohledy fanoušků celého světa směřovaly do jejího výstřihu a ona tak docílila svého. Zase se o ní psalo a mluvilo.

Americká raperka Cardi B bude na rok 2018 vzpomínat v dobrém. Vydala debutové album, to mělo velký úspěch a jistě je neminou nějaká výroční ocenění. V soukromí se umělkyně může těšit z narození dcerky, která se objevila i v jejím nejnovějším videoklipu Money. Nejde však o rodinnou idylku, nýbrž provokativní počin.

Cardi B v minulosti dokázala, že problém s nahotou nemá. Obrovský dekolt a své pozadí vystavila na odiv už mnohokrát. Tentokrát ale zašla dál.

Kromě toho, že toho v mnoha záběrech na sobě moc nemá, přišla na natáčení se svou pětiměsíční dcerkou Kulture, odhodila podprsenku a nakojila ji přímo před kamerou.

Lars von Trier z Cannes a zase zpátky

Dánský režisér Lars von Trier, označovaný často jako enfant terrible světové kinematografie, patřil dlouhá léta k velkým oblíbencům canneského festivalu. Uvedl na něm třináct svých filmů. Jezdil tam navzdory svému známému odporu k cestování (vlastním autem se vláčel raději tři dny, než by sedl do letadla) a provokoval. Třeba když po šokujících scénách ve filmu Antikrist s potutelným úsměvem slíbil: „Počkejte, až natočím Nymfomanku, to teprve něco uvidíte.“

Jenže než se tak mohlo stát, byl po filmu Melancholie v roce 2011 po mírně řečeno neuvážených výrocích na téma Židů a nacismu z Cannes vyobcován. A protože to byl právě on, o tři roky později si přijel vyřídit účty s canneským festivalem na Berlinale, kde Nymfomanku – místo v Cannes – představil. Před tiskovou konferencí, jíž se nakonec nezúčastnil, se přišel se svými herci vyfotit a s gestem exhibicionisty odhalil fotografům tričko s emblémem Cannes, Zlatou palmou a s nápisem „Persona non grata“.

Lars von Trier na festivalu v Cannes. Moc tam nepochodil.

FOTO: ČTK

Fotografové přijali tento akt pomsty s nelíčeným bulvárním nadšením, fotografie obletěla svět a vypadalo to, že do Cannes už se Lars nikdy nepodívá.

Nicméně festival mu v roce 2018 odpustil a pozval ho i s jeho novinkou Jack staví dům do nesoutěžní části hlavního programu. A tam Dán namísto triumfu pohořel víc, než mohl čekat. Jeho film o sériovém vrahovi, v němž se vraždí děti, odřezávají ženská ňadra nebo ustříhávají zvířecí končetiny, velká část publika vzdala ještě během promítání už ne se šokem, ale pouze se znechucením.

Podobný byl i ohlas v médiích, když například The Guardian napsal, že celý film splaskne jako papírový sáček. Nicméně najdou se i hlasy, které ho označují za jeden z nejlepších uplynulého roku.