Markéta Luskačová jde s fotoaparátem proti proudu času

V prestižní londýnské Tate Gallery je možné do 15. května 2019 vidět černobílé snímky fotografky Markéty Luskačové. Odešla z normalizačního Československa do Velké Británie, kde se dokázala se svými snímky prosadit. Výstava je podpořena Českým centrem a je součástí festivalu Czech 100, který probíhal do 9. prosince. V jeho rámci uspořádalo centrum společně s řadou partnerů dvacet projekcí, výstav a představení v celém Londýně.