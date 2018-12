Jaroslav Špulák, Právo

Vyšetřování zavede tým kolem detektiva Maxe Wolfeho na stopu Řezníka, muže, který před lety spáchal stejný čin na rodině farmáře a vykonal ho stejnou zbraní – jateční pistolí. Odseděl si trest a v době, kdy se odehrála tragédie v High Gate Village, už pobýval mezi kočovníky a bezdomovci v Oak Hill Farm.

V první polovině letošního roku u nás v překladu vyšla Parsonsova první kniha z uvedené série nazvaná Smrt všem prasatům. Její název byl silnější než samotný příběh, ovšem s novinkou je to jinak. Parsons zavádí čtenáře do atraktivních prostředí, ať už jsou pro bohaté, nebo chudé. Velmi dobře je navíc zná a přesvědčivě popisuje povahy osob, které se v nich pohybují.

Především však přitvrdil. V knize Na porážku popisuje velmi naturalisticky zranění svých hrdinů, stejně tak způsob, jak k nim došlo. Veskrze jde o násilné cesty, takže to není tak docela čtení pro slabší povahy. V jedné kapitole pak přibližuje proces, který se děje v těle po smrti. Je to jakýsi bonus k příběhu, přesto je to úsek, který se čte pomaleji a pozorněji.

V knize je několik jazykových chyb. Do očí bijící je například věta: „Nepřiměje to ale veřejnost, aby nám pomohli?“ Jde o přímou řeč, mohlo by to být chápáno jako hovorový obrat. To by se ale jinde nesměl objevit správný tvar v podobných větách a jinde stejně špatně použitý tvar.

Tony Parsons ve své druhé detektivce z pentalogie přitvrdil. Příběhu to pomohlo a z Maxe Wolfeho to udělalo odvážnějšího a chlapa. Vlastně i nesmrtelného, protože to, jak rychle se zotavuje z vážných zranění, je opravdu zvláštní.

Tony Parsons: Na porážku Moba, překlad Michaela Teličková. 344 stran 339 Kč

