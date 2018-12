RECENZE: Th!s dál obnažují kouzlo poctivého tvrdého rokenrolu

Pražská rocková čtveřice Th!s těží ve své tvorbě z bigbítu šedesátých a sedmdesátých let. Zachovává mu jeho syrový zvuk a citlivě mu v aranžích i zvuku přidává pel současnosti. Ve středu večer pokřtila své druhé minialbum …and this is our Sh!t v pražském prostoru DUP39.