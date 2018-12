Radmila Hrdinová, Právo

Gogolova Revizora zvolilo pražské Divadlo na Vinohradech. Příběh provinční vrchnosti k smrti vystrašené inkognito přítomností domnělého revizora neztratila od Gogolových časů nic na své zábavnosti.

„I dnešní doba má dost svých Hejtmanů a Chlestakovů, kteří dokážou hrubozrnnou manipulaci podávat s geniální virtuozitou do sebe zahleděných hráčů bez zásad. Proto je tato komedie živá, aktuální i divácky přitažlivá i více než sto osmdesáti letech od svého vzniku,“ tvrdí tvůrci vinohradské inscenace.

V režii Juraje Deáka Chlestakova hraje Ondřej Brousek a Hejtmana Aleš Procházka. Premiéra se koná 19. prosince.

Jak zabít komika je titul hry irského dramatika Owena McCaffeyho, kterou v české premiéře uvádí i 19. prosince pražské Divadlo Ungelt. Jejím hrdinou je oblíbený stand-up komik Steve Johnston, vystavený ďábelské nabídce, jež by ho mohla vynést na vrchol popularity. Roli Steva vytvoří Marek Daniel, který má se stand-upem vlastní bohatou zkušenost.

Vršovické divadlo MANA uvádí 19. prosince premiéru inscenace nazvané Země česká, domov můj?. Napínavý příběh o bojích československých legionářů je inspirovaný vzpomínkami pražského rodáka, učitele a varhaníka vršovického husitského kostela Františka Nováka. V režii Pavla Kheka uvidí diváci jako Františka Nováka herce Milana Kačmarčíka, jeho mladší verzi hraje Jan Hofman.

Dětem i dospělým je určena inscenace Laterny magiky, kterou podle Trnkovy Zahrady nastudoval vedoucí uměleckého souboru, režisér a kostýmní výtvarník v jedné osobě Pavel Knolle.

„Inscenace nevypráví přesný příběh knihy. Vstupujeme do Zahrady jako dospělí, vracíme se do vzpomínek na tajemná zákoutí a setkání s bytostmi, které ožívaly v naší fantazii, na dobrodružství, která se dala zažít za zrezlou brankou a děravým plotem, k zážitkům, které k nám tehdy přicházely poprvé a my je přijímali s úžasem,“ řekl Knolle.

Hudbu k Zahradě složil Jan Šikl a choreografie je dílem Davida Stránského a Štěpána Pechara. Premiéry na Nové scéně pražského Národního divadla se konají 20. a 21. prosince.

Inscenace volně inspirovaná románem Vegetariánka jihokorejské autorky Han Kang má dlouhý název Pytel na odpadky, (v šoku) ten černý pytel na odpadky. V pražském divadle Venuše ve Švehlovce ji 22. prosince premiérově uvádí Chemické divadlo.

V autorském zpracování Vojtěcha Bárty a Matěje Nytry se příběh mladé dívky Jonghje, žijící jako každodenní otrokyně v apatické současnosti velkoměsta oprošťuje od korejských i jiných reálií a míří k realitě kterékoli současné konzumní společnosti.