Stanislav Dvořák, Novinky

Zpěvačka začínala před deseti lety na prknech Broadwaye, dnes už má ale sólovou kariéru se vším všudy. Produkuje současné pop-R&B, které nevybočuje z mainstreamu.

Po singlech Put Your Hearts Up či The Way se Ariana definitivně proslavila v roce 2014 hitem Problem s hostující Iggy Azaleou. Následně se jejího alba My Everything prodalo více než milión kusů.

Na tvůrčí cestě se střetla s The Weekndem nebo i Andreou Bocellim a dalšími. Celkově vydala čtyři řadová alba, několik EPček a čtyři desítky singlů. V současné době pracuje na studiové desce pojmenované Thank U, Next, kterou ohlásil singl Imagine.

Do Prahy zpěvačka dorazí v rámci výpravného světového turné, kterým podporuje nedávné vydání desky Sweetener. Její Sweetener World Tour odstartuje v březnu příštího roku v Americe, do Evropy dorazí následně v srpnu.

Vstupenky budou v síti Ticketportal od 20. prosince v 10:00. Ceny vstupenek 1590 - 2490 Kč.