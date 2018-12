jaš, kul, Právo

Šestnáctého prosince v 17 hodin akci odstartuje The Gang z Bratislavy a hned po nich Karol Komenda Group. Následují Markýz John a Tichá dohoda. Zajímavé bude společné vystoupení jubilantů Petera Lipy (75) s Lubošem Andrštem (70) a jeho Bluesbandem.

Závěr dne bude patřit slovenské kapele The Buttons, Pavlu Sedláčkovi a jeho skupině Cadillac a brněnské skupině Progres 2, která letos slaví padesát let a vydala album Tulák po hvězdách. Z něho jistě některé skladby během večera zazní.

The Gang akci zahájí.

FOTO: archiv kapely

Druhý koncert se uskuteční v pondělí 17. prosince a začne v 18 hodin. Má název Starci na chmelnici a vystoupí na něm skupiny spjaté se slavnou érou pražského Junior klubu Na Chmelnici, který byl v osmdesátých letech velmi populární.

Nejprve vystoupí Dybbuk, pak Garage s Tonym Ducháčkem, Abraxas, The Plastic People of the Universe a závěr bude patřit skupině Jasná páka spjaté se jmény Michal Ambrož, Petr Váša a David Koller.

První beatový festival byl několikadenní a konal se ještě v době uvolněnější společenské atmosféry v roce 1967. Následovaly další dva, v roce 1968 a v roce 1971, poté už ho ale vytlačila normalizace. Loni došlo k obnovení akce.