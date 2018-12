Jaroslav Špulák, Právo

Dylan Aaronsen, prodavač v obchodě se zdravou výživou, v něm tráví přestávky ve své pracovní době. Opakovaně si tam všimne chlapce, který je zbídačený a krvácí. Rozhodne se vydat po jeho stopách, což jej dovede do Reddingu v Kalifornii.

Do toho okamžiku se události vyvíjejí poměrně pomalu a líně. Grayson se dost soustředí na popis pocitů, které Aaronsen má, často jej nechá zabývat se myšlenkami, jež s tím, co viděl, zdánlivě nesouvisí. To je ale omyl.

Jakmile amatérský básník Aaronsen rodinu chlapce najde, začnou se dít tragické věci, jejichž popisu už dává autor mnohem pružnější ráz. V tu chvíli se stávají myšlenky a úvahy hlavních hrdinů podstatné a důležité pro to, aby bylo vše dobře pochopeno a přijato. V samotném závěru se pak ukáže, jak do sebe vše dokonale zapadá, a dojde k rozuzlení, které je přinejmenším překvapivé.

Napětí roste s každou stránkou, otazníky, které příběh přináší, se množí, některé na okamžik mizí a vyvstávají jiné. Chlapec v parku je totiž důsledně promyšlený román, jehož obsah může být pro čtenáře až citově vyčerpávající.

Je důležité překonat jeho úvodní část, kdy je vyprávění táhlé a poněkud bezobsažné s ohledem na to, že Aaronsen velmi opatrně zatahuje čtenáře do svého světa a příběh rozvíjí jen zvolna. Potom je to už ale čtení dramatické a plně naplňující žánr psychothrilleru. Napětí budí ještě dlouho po přečtení.

AJ Grayson: Chlapec v parku Moba, překlad Roman Jakubčík, 360 stran 314 Kč

Hodnocení 85 %