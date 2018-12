Stanislav Dvořák, Novinky

„Kultovní kapela Pražský výběr chystá na rok 2019 svůj jediný open-air koncert v Praze. Ten se uskuteční na Metronome Festivalu Prague 2019 konaném ve dnech 21. a 22. června na holešovickém Výstavišti. Fanoušci se mohou těšit na speciálně upravený playlist, sestavený přímo pro Metronome Festival a chybět nebudou ani unikátní hosté. Vystoupení Pražského výběru tak jen potvrdí jedinečnost festivalu, který pro každý svůj ročník představuje originální projekty, zajímavá spojení nebo ojedinělá výroční vystoupení kapel,” uvedla ve čtvrtek za pořadatele Lenka Netušilová.

„V roce 2019 se chystáme posluchačům představit s upraveným set listem, který koncipujeme přímo pro Metronome Festival. Chceme zahrát naše nejznámější skladby, ale i písně, které jsme delší dobu nehráli a které pro nás byly v rámci našeho vývoje zásadní. Samotný program pak chceme ještě doplnit zajímavými hosty, u kterých věříme, že potěší jak naši běžnou posluchačskou obec, tak i ostatní fanoušky,“ řekl Michal Pavlíček.

„Pražský výběr se snažil vždy reflektovat nejnovější vývoj v oblasti rockové, respektive populární hudby. Již několikrát koketoval i s elektronickými transkripcemi svých písní a objevilo se to i na jeho nahrávkách. Ani tentokrát tomu nebude jinak. Vývoj hudby jde nezadržitelně dál a pro nás je vždy výzvou ho buď akceptovat, nebo parafrázovat. Při uchování naší klasické „potrhlosti“ se tedy můžete těšit na zase nová překvapení,“ dodal Michael Kocáb.

Morcheeba

FOTO: O & DP

I další kapely patří mezi časem prověřené stálice. Morcheeba se v devadesátých letech zjevila na nezávislé britské scéně a hned si získala přízeň kritiky. Směska trip-hopu a soulu zněla svěže a sympatická Skye dodala sametově uklidňující vokál.

Desky jako Who Can You Trust?, Big Calm a Fragments of Freedom si našly cestu k širokému spektru posluchačů. Zpěvačka Skye později Morcheebu opustila a vydala sólovou desku Mind How You Go, ale nakonec se k osvědčené sestavě vrátila.

Ani elektronické klasiky Kraftwerk nebo rockové Primal Scream není třeba moc představovat. Předprodej zvýhodněné vánoční edice vstupenek probíhá na festivalových stránkách www.metronomefestival.cz.