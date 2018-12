Kapela The Silver Spoons v klipu s Richardem Genzerem

Česká kapela The Silver Spoons završila tři roky práce singlem He’s Got My Money Now. Vypráví o strastiplné cestě muzikanta za úspěchem. Kapela ho natočila na jaře v Los Angeles s producentem Dannym Saberem, který produkoval Rolling Stones, Davida Bowieho či U2. Písničku doprovází klip, v němž se ujal hlavní role Richard Genzer.