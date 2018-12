Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina se jmenuje Deadland Ritual a má sabbathovský nádech, i když nový zpěvák je trochu soulovější. Masivní pomalé riffy ale nezmizely.

První singl nové superskupiny se jmenuje Down in Flames. Matt Sorum, Franky Perez a Steve Stevens jsou už dlouho kamarádi. Butler je tak dobře neznal a měl prý obavy, co z toho vyleze, ale změnil názor, když slyšel první ukázky.

Deadland Ritual

FOTO: Deadland

„Musel jsem si zvyknout na to, že začínáme od píky, což je dobré. Ale opravdu se mi moc líbila ta muzika, kterou jsem slyšel,“ uvedl.

„Když jste kytarista, musíte často ve studiu zvuk dolaďovat, aby to fungovalo. Teď tyhle kraviny odpadly. Skvěle to sedí k jeho base a bylo to fakt vzrušující. Slyším svoji kytaru s baskytaristou, kterého jsem odjakživa zbožňoval,“ dodal Stevens.

Guns N’ Roses v Praze.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Deadland Ritual už ohlásili koncerty na léto 2019. Zatím je potvrzeno vystoupení 14. června na Download Festivalu v Anglii a 22. června na Hellfest Festivalu ve Francii. Na pódiu chtějí hrát nové věci a navíc trochu vzpomínek z jejich „kolektivní minulosti“, ale prý ne typické očekávatelné hity. Další koncerty jsou v jednání a skupina už uvažuje také na o plnohodnotném studiovém LP.

Zatímco Black Sabbath už kariéru definitivně ukončili, stále populární „Guns“ s velkým úspěchem objíždějí svět dodnes.