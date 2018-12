Aleš Fuksa, Novinky

„Svým působením a celoživotním dílem se nesmazatelně zasloužil o kulturní rozvoj regionu a muzea, ve kterém dlouhé roky pracoval. Za muzeum doslova dýchal. Je to pro nás všechny nenahraditelná ztráta, která moc bolí,“ sdělil ředitel muzea Pavel Hrubec.

Pavlištíka roky pojilo osobní přátelství s legendární cestovatelskou dvojicí Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. „Právě díky němu věnovali cestovatelé v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest zlínskému muzeu,“ přiblížila Magdalena Preiningerová z MJVM. S Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem vytvořil Karel Pavlištík ve zlínském muzeu stálou expozici „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“ a podílel se i na nové cestovatelské expozici v nových prostorách muzea v továrním areálu. V roce 1998 založil Klub H+Z a do roku 2017 byl jeho předsedou.

Karel Pavlištík

FOTO: archiv

„Etnolog diplomem, zpěvák a tanečník naturelem, vychovatel a filozof povoláním. Absolutně spolehlivý mužský, na němž se dá stavět jako na žule. Člověk čistého charakteru a morálky, který umí říci pravdu do očí i za cenu, že si lidi znepřátelí. Sblížil nás rok 1968, stmelila léta následná. Přestože musel po roce 1968 opustit na dvacet let práci etnografa ve zlínském muzeu a pracovat jako dělník v kanálech a JZD, ovlivnil folklorní dění na Moravě jako málokdo jiný,“ řekl o Karlu Pavlištíkovi Miroslav Zikmund.

„Kdybychom poskládali všechny lidi, pro které byl a stále je pan Pavlištík vzorem a učitelem, byla by to řada minimálně ze Zlína do Prahy nebo spíš až do Karlových Varů,“ podotkl cestovatel Petr Horký.

Uznávaný etnograf, národopisec, folklorista, tanečník, choreograf a muzejník Karel Pavlištík se narodil 12. března 1931 v Uherském Brodě. Začátkem šedesátých let byl tanečníkem Armádního uměleckého souboru. Současně studoval etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po nástupu do muzea v Gottwaldově se věnoval výzkumu obřadů a zvykosloví. Při srpnové okupaci 1968 organizoval vysílání místního svobodného rozhlasu. Po nuceném odchodu z muzea v sedmdesátých letech prostřídal několik dělnických zaměstnání a do muzea se opět vrátil po listopadu 1989.

Poslední rozloučení s Karlem Pavlištíkem se uskuteční v pátek ve 13:45 v obřadní síni zlínského krematoria.