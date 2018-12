Novinky

Jako první tančili jive Veronika Lálová a David Svoboda. „Davide, vy jste stále lepší, ale v tom jive musí být menší krok, větší krok, a to tam vůbec nebylo,“ řekla Tatiana Drechsler.

Zdeněk Chlopčík jí oponoval: „Absolutně nemohu souhlasit s Tatianou, energie, s jakou jste tančili, to bylo fantastické.“

StarDance, skupinové foto.

Radek Balaš dodal: „Rokenrol je hodně svobodná forma, mně se na tom líbí to sebevědomí toho mládí, které postupem času ztrácíme.“

Celkové hodnocení páru bylo vysoké - 35 bodů.

Pavla Tomicová a Marek Dědík tančili sambu. ”Nebylo to to, co očekáváme, dnes ten výkon zklamal, protože z toho nešla energie, ani rychlost,“ řekla Tatiana Drechsler.

Veronika Arichteva a Michal Necpál

„Musím s Tatianou souhlasit, ta choreografie mi přišla těžkopádnější,“ řekl Radek Balaš. Samba vynesla celkem 28 bodů.

Tango Veroniky Arichtevy a Martina Necpála se dočkalo fantastického hodnocení 38 bodů. ”Vy jste předvedli nádherný výkon, věřil jsem ti každý krok a choreografie byla úžasná,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

„Choregrafie velmi dobře postavená, efektní zvedačka, ale mě se to nedotklo,“ rýpnul si Václav Kuneš.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková sambou moc nenadchli (32 bodů). Radek Balaš uvedl, že chaplinovská stylizace byla dobrá, ale „má jednu nevýhodu a to, že zužuje styl a samba není uplně sambou.”

„Mně tam chyběla samba, nemůžu si pomoci,” dodal Václav Kuneš.

Veronika Lálová a David Svoboda předvedli slow-fox. „Maličké rytmické nedostatky” jim vyčetla Tatiana Drexler. „Těšil jsme se na váš slow-fow, sportovci to vždy zatančili nádherně... já jsem žádné rytmické nedostatky neviděl,” řekl Zdeněk Chlopčík.

Pavla Tomicová a Marek Dědík

Pavla Tomicová a Marek Dědík si v dalším kole vysloužili 29 bodů. Václav Kuneš poznamenal: „Umíte využít tu chogeografii perfektně a líbilo se mi, Pavlo, jak se umíte uvolnit, seknout a pokračovat jakoby nic.”

„Já jsem tam chtěl víc tanga,” dodal Zdeněk Chlopčík.

Veronika Arichteva a Martin Necpál se vrátili se sambou a dostali 34 bodů. Radek Balaš řekl: „Obecně tohle číslo nebylo špatné, líbí se mi příběhová sekvence, ale pro mě to bylo nedohrané... mně tam chybělo jiskření, ta gradace.”

„Mně se to zdálo strašně humorné a jsem ochotna přehlédnout vaše pomalé nohy,” řekla Tatiana Drechsler.

David Svoboda a Veronika Lálová

Po nich nastoupili Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, kteří si vysloužili 38 bodů.

„Chuť nádherného agrentinského tanga, která každému chutná,” složil jim poklonu Radek Balaš.