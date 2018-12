Stanislav Dvořák, Novinky

Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral ve svém internetovém slovníku Čeština 2.0, do něhož přispěly stovky jeho uživatelů. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3000 nových, nestandardních slov, která jsou „živelným svědkem naší doby”.

Ať už se týkají alkoholu, politiky, sexu či jakékoli jiné stránky života, všechna je spojuje láska k češtině a radost z její hravosti.

Slovníček doprovází povídání zakladatele slovníku Martina Kavky s devíti osobnostmi, pro něž je současná čeština pracovním nástrojem. O tom, jak si s jazykem hrají a jaké v nich vzbuzuje emoce, vyprávějí blogerka, copywriterka a markeťačka Michelle Losekootová, lektor tvůrčího psaní René Nekuda, herec Jan Zadražil, básník a twitřan Petr Kukal, překladatelka Anežka Charvátová, sloganistka Lenka Papřoková, stand-up komik Pavel Tomeš, lingvistka Michaela Lišková a jazykozpytec Jiří Marvan.