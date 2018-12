Stanislav Dvořák, Novinky

Vítěze Zlatých glóbů ohlásí během ceremonie, která se koná 6. ledna večer tamního času (tedy 7. ledna středoevropského času). Většina z nových amerických seriálů v českých celoplošných televizích ještě neběžela.

Na nejlepší minisérii nebo televizní film nominovali Ostré předměty, The Alienist, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Escape at Dannemora a A Very English Scandal. Mezi nejlepšími filmy (muzikál nebo komedie) figurují Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins se vrací a Vice, zatímco mezi dramaty jsou to Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, If Beale Streat Could Talk a A Star Is Born.

Hrdinka Ostrých předmětů (Amy Adamsová) je konfrontována se světem svého dětství, na který chtěla radši zapomenout.

FOTO: HBO

Za nejlepší ženský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu byly nominovány Amy Adamsová (Ostré předměty), Patricia Arquettová (Escape at Dannemora), Connie Brittonová (Dirty John), Laura Dern (The Tale) a Regina Kingová (Seven Seconds) a ve vedlejších rolích Alex Bornsteinová (The Marvelous Mrs. Maisel), Patricia Clarksonová (Ostré předměty), Penelope Cruzová (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Thandie Newtonová (Westworld) a Yvonne Strahovská (The Handmaid’s Tale).

V kategorii nejlepší televizní seriál (komediální nebo muzikál) kandidují Barry, The Good Place, Kidding, The Kominsky Method a The Marvelous Mrs. Maisel.

Nejlepší mužský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu předvedl jeden z pětice Antonio Banderas, Daniel Brühl, Darren Criss, Benedict Cumberbatch a Hugh Grant a na cenu za nejlepší filmovou hudbu kandidují Marco Beltrami (A Quiet Place), Alexandre Desplat (Isle of Dogs), Ludwig Göransson (Black Panther), Justin Hurwitz (First Man), Marc Shaiman (Mary Poppins Returns).

Bill Hader (seriál Barry)

FOTO: HBO

Na cenu za nejlepší minisérii nebo televizní film kandidují The Alienist, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Escape at Dannemora, Ostré předměty a A Very English Scandal.

Na nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie) byli nominováni Sasha Baron Cohen (Who Is America?), Jim Carrey (Kidding), Michael Douglas (The Kominsky Method), Donald Glover (Atlanta) a Bill Hader (Barry).

Sacha Baron Cohen (vpravo) v seriálu Who is America?

FOTO: Showtime

Na nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie) byly nominovány Kristen Bellová, Candice Bergenová, Alison Brieová, Rachel Brosnahanová a Debra Messingová.

Za herecké výkony v dramatickém seriálu byli nominováni z mužů Jason Bateman, Stephan James, Richard Madden, Billy Porter či Matthew Rhys a z žen Caitriona Balfeová (Outlander), Elisabeth Mossová (Handmaid’s Tale), Sandra Ohová (Killing Eve), Julia Robertsová (Homecoming) a Keri Russellová (The Americans).

Za nejlepší seriálová dramata zvolila akademie série The Americans, Bodyguard, Homecoming, Killing Eve a Pose.

Christian Bale ve filmu Vice

FOTO: Annapurna Pictures

Za nejlepší herce ve filmech (muzikál nebo komedie) zvolili letos Christiana Balea (Vice), Lin-Manuela Mirandu (Mary Poppins se vrací), Viggo Mortensena (Green Book), Roberta Redforda (The Old Man & the Gun) a Johna C. Reillyho (Stan & Ollie), mezi ženami pak Emily Bluntovou (Mary Poppins se vrací), Olivii Colmanovou (The Favourite), Elsie Fisherovou (Eighth Grade), Charlize Theronovou (Tully) a Constance Wuovou (Crazy Rich Asians).

Na nejlepší animovaný film kandidují Incredibles 2, Psí ostrov, Mirai, Raubíř Ralf a internet a Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Na nejlepší herečky v dramatickém filmu nominovali Glenn Closeovou (The Wife), lady Gaga (A Star Is Born), Nicole Kidmanovou (Destroyer), Melissu McCarthyovou (Can You Ever Forgive Me?) a Rosamund Pikeovou (A Private War), mezi muži pak Bradleyho Coopera (A Star Is Born), Willema Dafoa (At Eternity’s Gate), Lucase Hedgese (Boy Erased), Ramiho Maleka (Bohemian Rhapsody) a Johna Davida Washingtona (BlacKkKlansman).