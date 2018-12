jaš, kul, Právo

„Vyprodáno sice je, ale my máme připravenou ještě jednu akci, a to jsou naše oblíbené kešky. Dvanáct jich vypustíme do světa, takže je tu jistá šance, že dvanáct šťastlivců ještě získá vstupenky na náš koncert. Jedna keška jsou dvě vstupenky, a proto pozorně sledujte náš Facebook a Instagram, kde se dozvíte podrobnosti,“ upozorňuje kapela.

Momentálně se nejvíce věnuje přípravě a scénáři koncertu. Kromě osvědčených hitů zazní i písně, které Billové dlouho nehráli nebo jsou ze začátku jejich kariéry. Sem patří například skladby Král, Archa, Unisono nebo Bill.

„Prozradit můžeme i jméno vybrané předkapely. Jako host vystoupí rumunská kapela Drum Bun,“ sdělil zpěvák a kytarista Vašek Bláha.

„Kapelu Drum Bun jsem objevil při svých toulkách na motorce v Rumunsku. Osobně jsme se s ní potkali na festivalu v Banátu, kde jsme byli hrát. Je to správná parta a jako dárek k narozeninám nám prý možná zahraje v O 2 areně i nějakou naši písničku,“ vysvětlil Bláha.