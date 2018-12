Filmové premiéry: Doktor Martin, Smrtelné stroje, Ve spárech ďábla, Záhada Silver Lake či Útěk

Jeden z příběhů doktora Martina přichází i na plátno ve filmu Doktor Martin: Záhada v Beskydech. Mimi a Líza: Záhada vánočního světla je pásmo animovaných filmů pro děti od čtyř do osmi let. O tom, jaké to bude, až lidstvu začnou docházet zdroje, je sci-fi Smrtelné stroje. Dětem je určen i švédský animovaný film Gordon a Paddy. Hororový thriller nese příznačný název Ve spárech ďábla. Záhada Silver Lake sleduje muže, který se po zmizení mysteriózní sexy sousedky pouští do pátrání. Útěk je psychologické drama, inspirované skutečným příběhem.