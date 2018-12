Jindřich Göth, Právo

První zavádí do Německa poloviny třicátých let dvacátého století, kdy se pozvolna k moci dostával Adolf Hitler a jeho myšlenka národního socialismu, druhá se odehrává v současnosti a začíná rokem 1989.

Hlavní hrdina, novinář Jakub Halmich, cítí něco jako vyhoření. Práce ho neuspokojuje, příliš si nerozumí ani s ambiciózní manželkou a jako východisko z existenciální krize vidí napsání románu o Rudolfu Formisovi, jedné z důležitých postav protinacistického odboje. Uchýlí se na Slapy, kde Formis vybudoval svou ilegální rozhlasovou stanici, a pustí se do psaní.

Přehodit řeku není primárně příběhem o nějaké konkrétní osobě. Jak Formise, tak i Halmicha používá autor spíše jako zhmotněné symboly určitého přístupu k životu. Oba jsou ztělesněním touhy udělat něco, co v danou chvíli považují za důležité.

Zatímco Formis bojuje s jedním z největších zel, která kdy dokázala rozpoutat lidská bytost, Halmich čelí stereotypu, pocitu vlastní bezmocnosti. Čím hlouběji se noří do práce na románu, tím intenzivněji cítí potřebu provést něco s vlastním životem. Pomoci mu k tomu může tajemná Patricie Holanová, která s sebou nese tajemství, o jehož odhalení Halmich nejspíš vůbec neměl usilovat.

Jejich vztah tvoří možná nejsilnější dějovou páteř knihy, jakkoli jejich sblížení, vzhledem k počáteční Holanové odtažitosti, probíhá možná až příliš rychle. Je ale popsáno s intenzitou a pochopením čili čtenář nemá problém se s ním ztotožnit. Dějová linka s Halmichem a jeho prací na knize je ostatně i čtivější a záživnější než občas trochu didaktická část historická. Je samozřejmě potřebná k tomu, abychom pochytili a zasadili si do kontextu všechna důležitá fakta, ale opravdová kvalita Kučerovy knížky spočívá v obratném a uvěřitelném zachycení zdánlivě obyčejných, každodenních událostí.

Třeba když si Jakub a Patricie sednou na trávu a s pomocí několika housek, štangle salámu a lahve bourbonu si uspořádají spontánní piknik. A to, co si neřeknou, je pak mnohem důležitější než to, s čím se jeden druhému váhavě svěří.

Ilja Kučera ml.: Přehodit řeku Tebenas, 224 stran, 206 Kč

Celkové hodnocení 65 %