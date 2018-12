Stanislav Dvořák, Novinky

Hlavních rolí se ujali Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka nebo Veronika Arichteva.

„Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání přináší do kin film Narušitel. Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů,“ láká distributor filmu Bontonfilm.

Z filmu Narušitel

FOTO: Bontonfilm

Pavel Neškudla

FOTO: Bontonfilm

Narušitel

FOTO: Bontonfilm

Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí do vysílačky, když nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

Hudbu pro film Narušitel složil Jiří Janouch a Michal Hrůza, snímek navíc do kin doprovází píseň a videoklip Michala Hrůzy.

„Je to film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání. Chceme nejen vzpomenout na zločiny StB, ale taky ukázat na piloty, kteří to neměli v této komplikované době socialismu jednoduché,“ řekl režisér David Balda.

Tvůrci tvrdí, že se vše točilo poctivě ve vzduchu, a letadlo, kterým se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, je původní stroj z roku 1953, který k takové cestě za svobodou kdysi posloužil.