Sting: My Songs je program, který bude zpěvák prezentovat na evropském turné a mají to být v podstatě největší hity od dob skupiny The Police až do dneška. Dojde na Every Breath You Take, Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart i Roxanne, slibuje britská hvězda.

Sting založil The Police se Stewartem Copelandem a Andym Summersem už koncem sedmdesátých let. Zvláštní kombinace rocku, reggae a popu spolu s osobitým hlasem způsobila, že skupina zaujala kritiku a potom i široké masy fandů. V roce 2003 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Po rozchodu s kapelou nešel frontman umělecky ke dnu, jak tomu mnohokrát bývá, naopak si vybudoval zajímavou sólovou kariéru, kde často překračoval žánry směrem k world music, jazzu a soulu. Celkově už prodal víc než 100 milionů zvukových nosičů.

Sólový Sting posbíral 10 cen Grammy, 2 Brit Awards, Zlatý glóbus, cenu Emmy a 4 nominace na Oscara (včetně nominace za skladbu The Empty Chair ze soundtracku JIM: Then James Foley Story) a je členem Síně slávy skladatelů.

Naposledy vydal společně se Shaggym album 44/876 inspirované Jamajkou. (44 je telefonní kód pro Spojené království, Stingovo místo narození, a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho.) V létě 2018 s ním vyjeli na turné a vystoupili také v Praze.

Vstupenky budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal od 7. prosince v 10:00 za 1690 korun.