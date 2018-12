Novinky

První taneční pár Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková nasadil laťku hned na začátku docela vysoko. Ačkoliv je paso doble typicky latinskoamerický tanec, páru se podařilo jej „napasovat“ na první větu Symfonie č. 5 Ludwiga van Beethovena známou jako Osudová. Muzikálnost tanečního projevu ocenil porotce Václav Kuneš. Zdeněk Chlopčík naopak páru vyčetl nedostatek dynamiky a na rozdíl od ostatních porotců, kteří udělili 9 bodů, výkon ocenil jen šestkou. Celkem Dvořák s Návorkovou obdrželi 33 bodů.

Lenka Nora Návorková a Jiří Dvořák

FOTO: Milan Malíček, Právo

Herečka Veronika Arichteva a Michal Necpál pokračovali s quickstepem na píseň Freedom! od Pharella Williamse. Tatiana Drexler výkon páru ohodnotila kritickými slovy, že to, co v předvedeném tanci nebylo quickstep, bylo velmi dobré. Porotci dohromady tanec ocenili 29 body.

Veronika Arichteva a Martin Necpál

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dalšími soutěžícími byli pětibojař David Svoboda a Veronika Lálová, kteří předvedli kubánskou rumbu na píseň Eda Sheerana Thinking Out Loud. Chlopčík Svobodovi vyčetl nejistotu v základním kroku, ale oba tanečníky ujistil, že jim to spolu velmi sluší. Nakonec to stačilo na 28 bodů.

David Svoboda a Veronika Lálová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Paso doble zatančili také Písařovicová s Mládkem, tentokrát na židovský klezmer, konkrétně Bottle Dance ze svatební scény muzikálu Šumař na střeše. Porotce Radek Balaš vyzdvihl pokrok, který Písařovicová v soutěži udělala, zvítězila prý sama nad sebou. Porotci ohodnotili výkon 29 body. Písařovicovou překvapila osmička od jindy přísného Chlopčíka.

První kolo uzavřela herečka Pavla Tomicová, která s Markem Dědíkem zatančila quickstep na píseň I Wanna Be Like You z disneyovského filmu Kniha džunglí z roku 1967. Tanec na začátku poznamenal pád Tomicové, která to ale brala s humorem sobě vlastním. Choreografie podle ní měla odrážet tématiku džungle. Tatiana Drexler na výkonu ocenila hlavně zábavnost, Chlopčíkovi chybělo více quickstepu. „Ten byl tam, jak jsem spadla,“ rozesmála publikum Tomicová. Celkem obdrželi 25 bodů.

Pavla Tomicová a Marek Dědík

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ve druhém kole kralovali Tomicová a Dědík



Druhé kolo odstartoval Dvořák s Návorkovou, kteří zatančili quickstep na píseň Fairytale, se kterou Alexander Rybak vyhrál v roce 2009 soutěž Eurovize. Balaš páru pochválil dramaturgii, která zdůrazňuje na tancích to, co je pro ně charakteristické. Kuneš prohlásil, že chtěl být v hodnocení přísný, ale nemůže. Udělil první desítku večera, celkem si pár vysloužil 37 bodů.

S temperamentním paso doble pokračovali Arichteva a Necpál, kteří tanec pojali jako partnerskou hádku. Tentokrát vybrali hudbu, která je skutečným paso doble, a sice španělský cikánský tanec España Cañí skladatele Pascuala Marquiny Narra. Podle Kuneše se měli víc odvázat, na což Eben reagoval slovy, že to už by se zabili. Chlopčík ale řekl, že tanečníkům jejich emoce nevěřil. I tak to stačilo na 33 bodů.

Pět párů, které se zúčastnily osmého dílu taneční soutěže StarDance

FOTO: Milan Malíček, Právo

Svoboda a Lálová zatančili valčík na píseň Toma Jonese What's New Pussycat? Svoboda se pokusil Tatianu Drexler „uplatit“ kyticí z papírových růží z pouťových rekvizit, které byly při tanci použity. Ta sice pochválila nosné figury, ale vytkla mu tlačení levé ruky dopředu a připomněla mu, že u valčíku se chodí doleva přes patu, a ne přes špičku. Porotci rozdali 33 bodů.

Písařovicová zahájila i zakončila svůj quickstep moderátorským vstupem, mezi tím se s Mládkem prohnala parketem do rytmu písně Valery od Amy Winehouse. Podle Chlopčíka by se dala přejít drobná chybička, ale horší to bylo s postavením. Pár si nakonec vytančil 30 bodů.

Daniela Písařovicová a Michal Mládek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Posledním tancem večera bylo paso doble v podání Tomicové a Dědíka, které pár předvedl na známou habaneru L'amour est un oiseau rebelle z prvního jednání opery Carmen. Porotci včetně obávaného Chlopčíka se předháněli ve chvále a nadšení z předvedeného tance. Získaných 39 bodů představovalo nejlepší výsledek večera.