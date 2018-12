Jaroslav Špulák, Právo

Limetal pokračuje v krasojízdě. Na scéně je teprve tři roky, ale už v roce 2016 vydal album Pravdu ukáže čas, loni kolekci Limetal a nyní k nim přidal pět novinek na EP Swingers Párty. A na jaře příštího roku hodlá vydat další nové písně.

Během prosince bude natáčet videoklip k titulní písničce Swingers Párty, v jehož hlavní roli se představí komik Josef Náhlovský. Zveřejněný bude prý ještě do Vánoc.

Zleva kytaristé Jaroslav Barton a Jura Šperl, vedle nich baskytarista Václav Vlasák.

FOTO: Jaroslav Špulák

Koncert se křtem nové kolekce byl rozdělen do dvou částí. Po úvodní následovala přestávka, samotný akt přivítání minialba pak proběhl v části druhé. Při písničce Swingers Párty se za zády skupiny v proskleném výklenku objevily dvě tanečnice, které ladnými pohyby svých těl dávaly koncertu až do úplného konce dráždivý erotický drajv. Souviselo to samozřejmě s názvem minialba.

Fany Michalík zazpíval písničku S větrem v zádech sám s kytarou.

FOTO: Jaroslav Špulák

Limetal vyjede 1. února 2019 v Olomouci na koncertní turné (společně s kapelou Komunál), na kterém nabídne pět novinek v živém provedení. Pateční koncert v Hranicích již odhalil, že naživo mají švih, energii a jsou hudebně i aranžérsky dostatečně pestré.